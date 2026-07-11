Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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11.07.2026 06:49:49
Meta scraps AI image feature days after launch following privacy backlash
Muse Image faces backlash over privacy concerns and being an automatic opt-in for usersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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