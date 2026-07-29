Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.07.2026 00:44:18

Meta shares fall as frustration grows over AI spending plans

CEO Mark Zuckerberg said the firm intends to sell its AI tools to other companies for the first time.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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