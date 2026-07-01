Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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01.07.2026 17:12:29
Meta versteckt Basisfunktionen seiner smarten Brille hinter einer Paywall
Meta will 20 Dollar im Monat, damit man Gespräche besser verstehen kann. Die Funktion läuft lokal auf der HardwareWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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