Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|
06.03.2026 02:51:38
Methode Electronics, Inc. Q3 Loss Rises
(RTTNews) - Methode Electronics, Inc. (MEI) released Loss for its third quarter of -$15.90 million
The company's bottom line totaled -$15.90 million, or -$0.45 per share. This compares with -$14.40 million, or -$0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.6% to $233.70 million from $239.90 million last year.
Methode Electronics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$15.90 Mln. vs. -$14.40 Mln. last year. -EPS: -$0.45 vs. -$0.41 last year. -Revenue: $233.70 Mln vs. $239.90 Mln last year.
The Company revised its FY26 revenue guidance to $950 million to $1 billion, Narrowing its prior outlook of $900 million to $1 billion.
Aktien in diesem Artikel
|Methode Electronics Inc.
|6,45
|-0,77%
