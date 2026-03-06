NASDAQ-Handel NASDAQ Composite letztendlich im Minus

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,59 Prozent leichter bei 22 387,68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,44 Prozent auf 22 421,17 Punkte an der Kurstafel, nach 22 748,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22 614,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 328,13 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,294 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 031,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 578,13 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18 069,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,65 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 124,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Geron (+ 7,75 Prozent auf 1,53 USD), OraSure Technologies (+ 6,87 Prozent auf 3,19 USD), Elbit Systems (+ 5,41 Prozent auf 936,14 USD), Manhattan Associates (+ 3,71 Prozent auf 152,45 USD) und Microvision (+ 3,55 Prozent auf 0,57 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen AXT (-16,56 Prozent auf 32,37 USD), Methanex (-12,66 Prozent auf 49,83 USD), Methode Electronics (-11,79 Prozent auf 6,66 USD), TTM Technologies (-11,16 Prozent auf 87,91 USD) und American Superconductor (-10,18 Prozent auf 27,70 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 44 240 306 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,829 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

