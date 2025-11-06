Microchip Technology Aktie

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

07.11.2025 00:28:06

Microchip Technology Inc. Q2 Profit Decreases, But Beats Estimates

(RTTNews) - Microchip Technology Inc. (MCHP) revealed earnings for second quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.

The company's bottom line totaled $13.9 million, or $0.03 per share. This compares with $78.4 million, or $0.14 per share, last year.

Excluding items, Microchip Technology Inc. reported adjusted earnings of $199.1 million or $0.35 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.33 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 2.0% to $1.140 billion from $1.163 billion last year.

Microchip Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $13.9 Mln. vs. $78.4 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.14 last year. -Revenue: $1.140 Bln vs. $1.163 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.34 to $0.40

Aktien in diesem Artikel

Microchip Technology Inc. 52,10 1,01% Microchip Technology Inc.

