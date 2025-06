Micron Technology verbucht deutliches Gewinnplus - Ausblick optimistisch - Aktie zieht an

Der Speicherhersteller Micron Technology Micron Technology hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnsprung verzeichnet. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,300 US-Dollar auf 1,91 US-Dollar. Damit verdiente Micron mehr als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen hatten sich zuvor auf ein EPS von 1,60 US-Dollar belaufen.

Die Umsätze zogen daneben um fast 37 Prozent an - von 6,81 Milliarden US-Dollar auf 9,3 Milliarden US-Dollar im abgelaufenen Berichtsquartal. Die Analystenerwartungen, die im Vorfeld bei Umsätzen von 8,86 Milliarden US-Dollar gelegen hatten, wurden damit ebenso übertroffen. Der Gewinn unter dem Strich schnellte von 0,332 auf fast 1,9 Milliarden Dollar in die Höhe.

Micron Technology blickt unerwartet optimistisch in die Zukunft. Der Umsatz dürfte auch wegen der KI-getriebenen Nachfrage von Rechenzentren-Betreibern im vierten Geschäftsquartal 10,4 bis 11 Milliarden US-Dollar erreichen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 2,35 bis 2,65 Dollar liegen. Analysten hatten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn mit deutlich weniger gerechnet. Die Aktie von Micron Technology zeigte sich nachbörslich an der NASDAQ bis zu sechs Prozent höher - zuletzt jedoch nur noch 0,94 Prozent bei 128,45 US-Dollar.

