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13.11.2026 10:36:00

Microsoft meldet Fortschritte bei Behebung von Großstörung

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Keine Informationen zum genauen Ausmaß in Österreich durch hiesigen Microsoft-Ableger (2. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Eine Großstörung bei Microsoft hat am Freitag angedauert. Weltweit waren viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Getroffen hat es nicht nur den E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Am Vormittag (MEZ) hieß es vom US-IT-Giganten, man komme bei der Behebung der umfassenden Störung der Dienste Stück für Stück voran.

Auch in Österreich nutzen zahlreiche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen Micosoft-Dienste. Wie groß das Ausmaß der Probleme hierzulande ist und bis wann die Sache behoben ist, blieb aber unklar. Ein Microsoft-Sprecher in Österreich verwies auf APA-Anfrage am Freitagvormittag lediglich auf die internationale Stellungnahmen des Gesamtkonzerns.

"Dank unserer jüngsten Maßnahmen zur Datenverkehrsoptimierung verzeichnen wir positive Ergebnisse hinsichtlich der Dienststabilität und einer erhöhten Kapazität", teilte der Softwarekonzern auf der Plattform X mit. Diese Maßnahmen würden auf weitere betroffene Regionen ausgeweitet, um eine dauerhafte Stabilisierung zu gewährleisten. Für Anwender gebe es ein ausführlicheres Update. Microsoft dokumentierte über Online-Mitteilungen sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle.

Nicht nur Outlook, sondern gesamtes Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen

Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikationsangebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.

Nachdem zunächst Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA gemeldet worden waren, warnte der Konzern, dass die Störung weltweit die Verbindung zu Microsoft-365-Diensten beeinträchtigen könne. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht.

Behörden und Wirtschaft betroffen

Von der Störung waren auch sensible Regierungsbereiche betroffen. In Australien meldeten der Geheimdienst und die Bundespolizei Ausfälle. Die Regierung in Canberra aktivierte ein Abkommen mit Microsoft, um eine vorrangige Wiederherstellung der Systeme sicherzustellen. Der australische Innen- und Cybersicherheitsminister Tony Burke erklärte, Microsoft gehe nicht von einem Cyberangriff aus. Vielmehr handle es sich offenbar um ein fehlerhaftes Update, ähnlich wie bei der weltweiten IT-Panne durch die Sicherheitsfirma CrowdStrike im Jahr 2024. Auch das US-Repräsentantenhaus meldete Einschränkungen für seine Nutzer.

Die Auswirkungen zogen zudem weite Kreise in der Wirtschaft. Die Entwickler von Künstlicher Intelligenz (KI), OpenAI und Anthropic, untersuchten Probleme mit Schnittstellen zu Microsoft-Diensten, die nicht wie erwartet funktionierten. Der US-Elektrolastwagenbauer Workhorse Group verschob wegen der IT-Probleme die Vorlage seiner Quartalszahlen. Microsoft hatte zuvor erklärt, dass eine Reihe von Servern unerwartet nicht verfügbar sei. Dies liege jedoch nicht an einem plötzlichen Anstieg des Datenverkehrs. Erst im vergangenen Monat hatte ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Probleme gesorgt.

Ausfälle von Online-Diensten gehörten zum Alltag - meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme so gravierend oder so schwer zu finden, dass es zu stundenlangen Störungen kommt.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1380-26) phs/bel

ISIN US5949181045 WEB http://www.microsoft.com

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