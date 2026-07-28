Frasers Group Aktie
WKN DE: A2PXQ9 / ISIN: US35553L1008
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28.07.2026 19:05:22
Mike Ashley’s Frasers Group builds stake in Burberry
Sports Direct owner discloses 4% position as it strives to establish itself in the luxury marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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