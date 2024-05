Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

Der STOXX 50 schloss am Freitag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 4 521,19 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,161 Prozent auf 4 514,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4 521,42 Punkten am Vortag.

Bei 4 526,04 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 505,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,155 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 326,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 264,52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.05.2023, einen Stand von 4 032,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,49 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 543,01 Punkten. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 5,31 Prozent auf 144,75 CHF), Rio Tinto (+ 2,41 Prozent auf 57,85 GBP), Nestlé (+ 1,26 Prozent auf 96,62 CHF), Roche (+ 0,98 Prozent auf 237,10 CHF) und Unilever (+ 0,84 Prozent auf 43,16 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens (-1,39 Prozent auf 172,56 EUR), HSBC (-1,24 Prozent auf 6,93 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,77 Prozent auf 39,97 EUR), Enel (-0,75 Prozent auf 6,78 EUR) und Diageo (-0,59 Prozent auf 28,01 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 28 085 403 Aktien gehandelt. Mit 542,487 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BAT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,83 Prozent.

Redaktion finanzen.at