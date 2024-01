Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

Am Dienstag fällt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,52 Prozent auf 16 628,90 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,663 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,160 Prozent fester bei 16 743,27 Punkten, nach 16 716,47 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 743,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 611,53 Punkten lag.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, notierte der DAX bei 16 759,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, bewegte sich der DAX bei 15 128,11 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 09.01.2023, bei 14 792,83 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 1,65 Prozent auf 320,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,44 Prozent auf 201,10 EUR), Merck (+ 1,38 Prozent auf 143,05 EUR), RWE (+ 1,14 Prozent auf 40,94 EUR) und QIAGEN (+ 1,02 Prozent auf 41,58 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen BASF (-2,56 Prozent auf 45,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,78 Prozent auf 376,20 EUR), Infineon (-1,60 Prozent auf 35,26 EUR), Covestro (-1,54 Prozent auf 51,04 EUR) und Daimler Truck (-1,33 Prozent auf 32,72 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 001 743 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 160,342 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,87 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

