Minuszeichen in London: FTSE 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,56 Prozent auf 7 582,11 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,365 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 624,93 Punkte an der Kurstafel, nach 7 624,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 7 637,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 578,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 15.12.2023, mit 7 576,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, mit 7 599,60 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, bei 7 844,07 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,81 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 576,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Admiral Group (+ 1,36 Prozent auf 26,17 GBP), Tesco (+ 0,81 Prozent auf 2,99 GBP), Beazley (+ 0,69 Prozent auf 5,10 GBP), Aviva (+ 0,63 Prozent auf 4,31 GBP) und Compass Group (+ 0,60 Prozent auf 21,91 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-5,27 Prozent auf 6,18 GBP), Burberry (-4,59 Prozent auf 12,27 GBP), HSBC (-2,75 Prozent auf 5,93 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,42 Prozent auf 5,54 GBP) und Lloyds Banking Group (-2,38 Prozent auf 0,44 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 17 105 885 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 195,834 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at