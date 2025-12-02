Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Lohnende Imperial Brands-Anlage?
|
02.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Imperial Brands-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Imperial Brands-Aktie bei 14,12 GBP. Bei einem Imperial Brands-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 708,075 Imperial Brands-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (32,35 GBP), wäre die Investition nun 22 906,24 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +129,06 Prozent.
Am Markt war Imperial Brands jüngst 25,63 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imperial Brands plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
27.11.25
|Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 pendelt am Donnerstagnachmittag um Nulllinie (finanzen.at)
|
27.11.25
|Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
27.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
25.11.25
|FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)