FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Imperial Brands-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Imperial Brands-Aktie bei 14,12 GBP. Bei einem Imperial Brands-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 708,075 Imperial Brands-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (32,35 GBP), wäre die Investition nun 22 906,24 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +129,06 Prozent.

Am Markt war Imperial Brands jüngst 25,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at