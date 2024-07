Minuszeichen in London: FTSE 100 verliert

Am Donnerstag fällt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,87 Prozent auf 8 082,51 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 153,69 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 153,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 8 056,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 163,68 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,898 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.06.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 247,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 078,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 691,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Unilever (+ 5,66 Prozent auf 46,46 GBP), BAT (+ 3,18 Prozent auf 26,58 GBP), RELX (+ 1,98 Prozent auf 35,51 GBP), Imperial Brands (+ 1,29 Prozent auf 21,13 GBP) und easyJet (+ 0,98 Prozent auf 4,45 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Pershing Square (-9,53 Prozent auf 37,04 GBP), Centrica (-9,02 Prozent auf 1,30 GBP), Airtel Africa (-8,17 Prozent auf 1,06 GBP), Howden Joinery Group (-4,17 Prozent auf 9,08 GBP) und Fresnillo (-3,63 Prozent auf 5,85 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 62 531 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 224,706 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

