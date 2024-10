Minuszeichen in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Minus

Der CAC 40 fällt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:13 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,13 Prozent auf 7 549,96 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,311 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,221 Prozent auf 7 543,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 560,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 541,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 556,97 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0,291 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 10.09.2024, den Wert von 7 407,55 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 10.07.2024, einen Wert von 7 573,55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, notierte der CAC 40 bei 7 162,43 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 0,254 Prozent zu. Bei 8 259,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 029,91 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 31 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 327,452 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

