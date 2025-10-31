Airbus Aktie
|CAC 40-Performance im Blick
|
31.10.2025 17:59:07
Minuszeichen in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich
Letztendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 8 121,07 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,482 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 8 150,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 157,29 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 106,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 161,81 Zähler.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 895,94 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der CAC 40 auf 7 771,97 Punkte taxiert. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 7 350,37 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,84 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 171 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 301,162 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
