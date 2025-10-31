Société Générale Aktie
31.10.2025 15:59:10
Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagnachmittag
Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 8 125,19 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,482 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,087 Prozent tiefer bei 8 150,22 Punkten, nach 8 157,29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 8 106,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 161,81 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 1,36 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 895,94 Punkten. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 7 771,97 Punkten. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 7 350,37 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,89 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 122 247 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,162 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,78 erwartet. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
