Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 notiert am Mittag im Minus

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 8 138,33 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,482 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,087 Prozent schwächer bei 8 150,22 Punkten, nach 8 157,29 Punkten am Vortag.

Bei 8 118,96 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 161,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 1,20 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 895,94 Punkten. Der CAC 40 notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 7 771,97 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 350,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 87 699 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,162 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,78 erwartet. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

