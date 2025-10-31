Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40-Performance im Fokus
|
31.10.2025 09:29:22
Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus
Um 09:12 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,04 Prozent auf 8 153,96 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,482 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,087 Prozent auf 8 150,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 157,29 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 161,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 150,22 Einheiten.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,01 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der CAC 40 7 895,94 Punkte auf. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 7 771,97 Punkten. Der CAC 40 notierte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 7 350,37 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 37 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,162 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Paris in Rot: So performt der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Paris: So performt der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
30.10.25
|CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Worldline SAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|213,15
|0,09%
|Carrefour S.A.
|13,02
|-0,53%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|608,60
|0,60%
|Société Générale (Societe Generale)
|54,62
|-1,59%
|Stellantis
|8,76
|-0,66%
|Worldline SA
|2,29
|0,84%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 121,07
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.