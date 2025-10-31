Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
CAC 40-Performance im Fokus 31.10.2025 09:29:22

Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus

Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus

CAC 40-Handel am fünften Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,04 Prozent auf 8 153,96 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,482 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,087 Prozent auf 8 150,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 157,29 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 161,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 150,22 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,01 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der CAC 40 7 895,94 Punkte auf. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 7 771,97 Punkten. Der CAC 40 notierte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 7 350,37 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 37 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,162 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten

Analysen zu Worldline SAmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 213,15 0,09% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,02 -0,53% Carrefour S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 608,60 0,60% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Société Générale (Societe Generale) 54,62 -1,59% Société Générale (Societe Generale)
Stellantis 8,76 -0,66% Stellantis
Worldline SA 2,29 0,84% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 121,07 -0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:49 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
14:44 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:54 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen