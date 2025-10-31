Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus

Um 09:12 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,04 Prozent auf 8 153,96 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,482 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,087 Prozent auf 8 150,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 157,29 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 161,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 150,22 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,01 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der CAC 40 7 895,94 Punkte auf. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 7 771,97 Punkten. Der CAC 40 notierte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 7 350,37 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 37 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,162 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at