Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt mittags zurück

Der ATX Prime verliert am Donnerstagmittag an Boden.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,81 Prozent tiefer bei 1 788,65 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,084 Prozent tiefer bei 1 801,67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 803,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 784,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 803,44 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 1,76 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 03.09.2024, wies der ATX Prime 1 822,94 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, lag der ATX Prime bei 1 840,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1 562,20 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,35 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 0,73 Prozent auf 5,52 EUR), Semperit (+ 0,72 Prozent auf 11,20 EUR), AMAG (+ 0,43 Prozent auf 23,60 EUR), Flughafen Wien (+ 0,39 Prozent auf 51,40 EUR) und CA Immobilien (+ 0,22 Prozent auf 26,84 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Polytec (-2,48 Prozent auf 2,75 EUR), Wienerberger (-2,19 Prozent auf 28,58 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 28,75 EUR), UBM Development (-1,93 Prozent auf 20,30 EUR) und Addiko Bank (-1,86 Prozent auf 18,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 80 465 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,535 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at