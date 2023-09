Minuszeichen in Wien: ATX startet mit Verlusten

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,65 Prozent tiefer bei 3 190,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 109,164 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 212,10 Zählern und damit 0,003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 211,99 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 212,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 190,05 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,237 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, wurde der ATX auf 3 115,32 Punkte taxiert. Der ATX lag vor drei Monaten, am 21.06.2023, bei 3 130,20 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, bei 2 870,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,989 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 560,30 Punkte. 3 016,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 0,76 Prozent auf 106,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,30 EUR), Lenzing (+ 0,13 Prozent auf 39,90 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 30,80 EUR) und IMMOFINANZ (-0,11 Prozent auf 18,18 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil voestalpine (-1,48 Prozent auf 26,54 EUR), Verbund (-0,96 Prozent auf 82,65 EUR), OMV (-0,94 Prozent auf 45,38 EUR), AT S (AT&S) (-0,93 Prozent auf 29,90 EUR) und Erste Group Bank (-0,76 Prozent auf 32,79 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 10 468 Aktien gehandelt. Mit 27,932 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

