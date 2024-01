Minuszeichen in Zürich: SMI gibt am Dienstagnachmittag nach

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,91 Prozent tiefer bei 11 172,30 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,261 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 11 283,05 Punkte an der Kurstafel, nach 11 275,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 163,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 287,44 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 11 153,09 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, bei 10 331,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 406,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,018 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 309,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 088,62 Zählern.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 1,70 Prozent auf 119,65 CHF), Sika (+ 1,55 Prozent auf 235,60 CHF), Lonza (+ 0,43 Prozent auf 374,50 CHF), Geberit (-0,12 Prozent auf 496,40 CHF) und Swisscom (-0,23 Prozent auf 515,20 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Logitech (-11,21 Prozent auf 73,54 CHF), Sonova (-2,09 Prozent auf 276,00 CHF), Partners Group (-1,95 Prozent auf 1 109,00 CHF), Alcon (-1,90 Prozent auf 67,12 CHF) und Givaudan (-1,46 Prozent auf 3 315,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die Logitech-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 687 459 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 266,750 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at