Schwache Performance in Zürich: SLI am Montagmittag leichter
Am Montag fällt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 2 121,84 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 2 126,37 Zählern und damit 0,218 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 131,01 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 120,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 132,20 Punkten.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 2 033,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 992,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 884,17 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,42 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.
Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,57 Prozent auf 131,60 CHF), ams-OSRAM (+ 0,27 Prozent auf 7,52 CHF), Logitech (+ 0,22 Prozent auf 83,18 CHF), VAT (+ 0,18 Prozent auf 381,60 CHF) und SGS SA (+ 0,04 Prozent auf 90,28 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-1,53 Prozent auf 92,84 CHF), Nestlé (-1,26 Prozent auf 77,80 CHF), Swisscom (-1,14 Prozent auf 563,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 171,60 CHF) und Roche (-0,95 Prozent auf 322,40 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 903 275 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 278,173 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SLI-Fundamentaldaten
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
