SMI aktuell: So steht der SMI nachmittags

Um 15:42 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,90 Prozent stärker bei 13 281,77 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,521 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 13 163,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 163,66 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 288,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 13 162,82 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 632,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, stand der SMI noch bei 12 102,61 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 11 488,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 14,26 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 288,66 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Novartis (+ 1,80 Prozent auf 110,68 CHF), Roche (+ 1,75 Prozent auf 330,80 CHF), Swiss Re (+ 1,14 Prozent auf 133,35 CHF), Richemont (+ 1,07 Prozent auf 169,85 CHF) und Swiss Life (+ 0,85 Prozent auf 921,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-0,53 Prozent auf 81,86 CHF), Alcon (-0,44 Prozent auf 63,56 CHF), Geberit (-0,26 Prozent auf 618,00 CHF), Sonova (-0,05 Prozent auf 207,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,26 Prozent auf 172,10 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 281 182 Aktien gehandelt. Mit 278,442 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

