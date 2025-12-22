Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 22.12.2025 12:26:55

Börse Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell

Börse Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell

Der SMI bewegt sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,50 Prozent schwächer bei 13 106,31 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,521 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,290 Prozent tiefer bei 13 133,63 Punkten, nach 13 171,85 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 097,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 164,08 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12 632,67 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Wert von 12 126,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 11 384,92 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,75 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 0,57 Prozent auf 131,60 CHF), Logitech (+ 0,22 Prozent auf 83,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 58,64 CHF), Novartis (+ 0,02 Prozent auf 108,54 CHF) und Geberit (-0,03 Prozent auf 618,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-1,26 Prozent auf 77,80 CHF), Swisscom (-1,14 Prozent auf 563,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 171,60 CHF), Roche (-0,95 Prozent auf 322,40 CHF) und Sika (-0,92 Prozent auf 161,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 903 275 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,173 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,95 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,94 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen

17.12.25 Swiss Re Neutral UBS AG
10.12.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 Swiss Re Kaufen DZ BANK
09.12.25 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,50 0,87% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 661,80 -0,24% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 184,35 -0,35% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 88,64 -0,63% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 83,82 -0,69% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 116,45 0,43% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 323,10 -0,74% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 173,05 -0,80% Sika AG
Swiss Re AG 141,45 0,75% Swiss Re AG
Swisscom AG 610,00 0,99% Swisscom AG
UBS 39,36 0,10% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 117,04 -0,42%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart seitwärts. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen