Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Index-Performance im Fokus
|
22.12.2025 12:26:55
Börse Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,50 Prozent schwächer bei 13 106,31 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,521 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,290 Prozent tiefer bei 13 133,63 Punkten, nach 13 171,85 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 097,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 164,08 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12 632,67 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Wert von 12 126,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 11 384,92 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,75 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Punkten.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 0,57 Prozent auf 131,60 CHF), Logitech (+ 0,22 Prozent auf 83,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 58,64 CHF), Novartis (+ 0,02 Prozent auf 108,54 CHF) und Geberit (-0,03 Prozent auf 618,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-1,26 Prozent auf 77,80 CHF), Swisscom (-1,14 Prozent auf 563,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 171,60 CHF), Roche (-0,95 Prozent auf 322,40 CHF) und Sika (-0,92 Prozent auf 161,00 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 903 275 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,173 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,95 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,94 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|62,50
|0,87%
|Geberit AG (N)
|661,80
|-0,24%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|184,35
|-0,35%
|Logitech S.A.
|88,64
|-0,63%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,82
|-0,69%
|Novartis AG
|116,45
|0,43%
|Roche AG (Genussschein)
|323,10
|-0,74%
|Sika AG
|173,05
|-0,80%
|Swiss Re AG
|141,45
|0,75%
|Swisscom AG
|610,00
|0,99%
|UBS
|39,36
|0,10%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 117,04
|-0,42%