Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursverlauf 10.09.2025 15:59:13

Minuszeichen in Zürich: SMI verliert

Minuszeichen in Zürich: SMI verliert

Der SMI verliert am Mittwochnachmittag an Wert.

Um 15:41 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,29 Prozent auf 12 245,36 Punkte zurück. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,419 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,238 Prozent auf 12 310,36 Punkte an der Kurstafel, nach 12 281,09 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 12 244,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 340,16 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 1,04 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 11 866,85 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2025, den Wert von 12 351,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, notierte der SMI bei 11 964,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5,35 Prozent aufwärts. Bei 13 199,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Punkte.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 56,72 CHF), Logitech (+ 1,40 Prozent auf 86,76 CHF), Richemont (+ 0,88 Prozent auf 149,10 CHF), Holcim (+ 0,69 Prozent auf 67,54 CHF) und Alcon (+ 0,48 Prozent auf 63,34 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Givaudan (-2,75 Prozent auf 3 432,00 CHF), Lonza (-1,55 Prozent auf 559,60 CHF), Swiss Re (-1,20 Prozent auf 139,95 CHF), Roche (-1,08 Prozent auf 266,80 CHF) und Novartis (-0,94 Prozent auf 101,10 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 119 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 230,482 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,97 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,79 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen

01.09.25 Givaudan Halten DZ BANK
28.08.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
27.08.25 Givaudan Neutral UBS AG
27.08.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 60,70 2,02% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 68,24 0,86% Alcon AG
Givaudan AG 3 714,00 -0,72% Givaudan AG
Holcim AG 72,00 -0,19% Holcim AG
Logitech S.A. 91,86 0,07% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 600,40 -1,09% Lonza AG (N)
Novartis AG 109,35 0,41% Novartis AG
Richemont 158,35 3,23% Richemont
Roche AG (Genussschein) 266,70 -1,11% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 151,35 0,50% Swiss Re AG
UBS 34,29 0,53% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 618,80 0,19% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 231,90 -0,40%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt leicht nach. Der deutsche Leitindex tritt zur Wochenmitte auf der Stelle. An der Wall Street zeichnen sich uneinheitliche Tendenzen ab. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen