Minuszeichen in Zürich: SMI verliert

Um 15:41 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,29 Prozent auf 12 245,36 Punkte zurück. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,419 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,238 Prozent auf 12 310,36 Punkte an der Kurstafel, nach 12 281,09 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 12 244,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 340,16 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 1,04 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 11 866,85 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2025, den Wert von 12 351,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, notierte der SMI bei 11 964,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5,35 Prozent aufwärts. Bei 13 199,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Punkte.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 56,72 CHF), Logitech (+ 1,40 Prozent auf 86,76 CHF), Richemont (+ 0,88 Prozent auf 149,10 CHF), Holcim (+ 0,69 Prozent auf 67,54 CHF) und Alcon (+ 0,48 Prozent auf 63,34 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Givaudan (-2,75 Prozent auf 3 432,00 CHF), Lonza (-1,55 Prozent auf 559,60 CHF), Swiss Re (-1,20 Prozent auf 139,95 CHF), Roche (-1,08 Prozent auf 266,80 CHF) und Novartis (-0,94 Prozent auf 101,10 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 119 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 230,482 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,97 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,79 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

