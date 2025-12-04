Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Für den STOXX 50 ging es zum Handelsende aufwärts.

Der STOXX 50 stieg im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,36 Prozent auf 4 825,11 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 4 819,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 805,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 829,73 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,649 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 763,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 572,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, stand der STOXX 50 bei 4 392,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,21 Prozent nach oben. 4 897,91 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 2,63 Prozent auf 10,91 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,28 Prozent auf 58,32 CHF), SAP SE (+ 1,77 Prozent auf 210,15 EUR), UBS (+ 1,43 Prozent auf 31,29 CHF) und Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 1 540,00 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Diageo (-3,89 Prozent auf 16,82 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,01 Prozent auf 86,90 GBP), AstraZeneca (-1,31 Prozent auf 135,14 GBP), Roche (-1,18 Prozent auf 310,10 CHF) und Enel (-0,62 Prozent auf 8,82 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 284 414 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 363,996 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BNP Paribas-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at