Index-Bewegung 04.12.2025 17:59:19

Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Für den STOXX 50 ging es zum Handelsende aufwärts.

Der STOXX 50 stieg im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,36 Prozent auf 4 825,11 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 4 819,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 805,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 829,73 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,649 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 763,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 572,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, stand der STOXX 50 bei 4 392,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,21 Prozent nach oben. 4 897,91 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 2,63 Prozent auf 10,91 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,28 Prozent auf 58,32 CHF), SAP SE (+ 1,77 Prozent auf 210,15 EUR), UBS (+ 1,43 Prozent auf 31,29 CHF) und Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 1 540,00 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Diageo (-3,89 Prozent auf 16,82 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,01 Prozent auf 86,90 GBP), AstraZeneca (-1,31 Prozent auf 135,14 GBP), Roche (-1,18 Prozent auf 310,10 CHF) und Enel (-0,62 Prozent auf 8,82 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 284 414 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 363,996 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BNP Paribas-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

25.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 London Stock Exchange Buy UBS AG
11.11.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,60 0,42% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 956,20 0,60% ASML NV
AstraZeneca PLC 154,50 -0,23% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 75,68 0,15% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,30 -0,34% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,35 -2,03% Diageo plc
Enel S.p.A. 8,83 0,15% Enel S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 101,00 0,00% London Stock Exchange (LSE)
Rheinmetall AG 1 535,50 0,13% Rheinmetall AG
Roche AG (Genussschein) 310,10 -1,18% Roche AG (Genussschein)
Rolls-Royce Plc 12,52 -0,63% Rolls-Royce Plc
SAP SE 210,90 -0,31% SAP SE
Siemens AG 231,05 0,30% Siemens AG
UBS 33,25 -0,95% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 820,08 0,26%

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

