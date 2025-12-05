SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,06 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,209 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wären am 04.12.2025 1 120,25 CHF wert, da der Schlussstand 58,32 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 120,25 CHF, was einer positiven Performance von 12,02 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte ABB (Asea Brown Boveri) einen Börsenwert von 103,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at