SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr abgeworfen

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Lohnendes ABB (Asea Brown Boveri)-Investment? 05.12.2025 10:03:38

Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,06 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,209 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wären am 04.12.2025 1 120,25 CHF wert, da der Schlussstand 58,32 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 120,25 CHF, was einer positiven Performance von 12,02 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte ABB (Asea Brown Boveri) einen Börsenwert von 103,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

04.12.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB Neutral UBS AG
19.11.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
19.11.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
