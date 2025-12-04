AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Marktbericht
|
04.12.2025 15:59:41
Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen
Am Donnerstag legt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,32 Prozent auf 4 823,26 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 4 819,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,82 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 827,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 805,95 Einheiten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,611 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 763,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 572,74 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, den Stand von 4 392,89 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,17 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 212,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,75 Prozent auf 58,02 CHF), Rolls-Royce (+ 1,74 Prozent auf 10,82 GBP), UBS (+ 1,00 Prozent auf 31,16 CHF) und RELX (+ 0,96 Prozent auf 30,42 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil London Stock Exchange (LSE) (-1,40 Prozent auf 87,44 GBP), AstraZeneca (-1,07 Prozent auf 135,48 GBP), Diageo (-0,77 Prozent auf 17,37 GBP), GSK (-0,57 Prozent auf 18,23 GBP) und Enel (-0,56 Prozent auf 8,83 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 556 200 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 363,996 Mrd. Euro heraus.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
