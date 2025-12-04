AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 04.12.2025 15:59:41

Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen

Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen

Am Donnerstag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Donnerstag legt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,32 Prozent auf 4 823,26 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 4 819,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,82 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 827,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 805,95 Einheiten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,611 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 763,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 572,74 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, den Stand von 4 392,89 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,17 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 212,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,75 Prozent auf 58,02 CHF), Rolls-Royce (+ 1,74 Prozent auf 10,82 GBP), UBS (+ 1,00 Prozent auf 31,16 CHF) und RELX (+ 0,96 Prozent auf 30,42 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil London Stock Exchange (LSE) (-1,40 Prozent auf 87,44 GBP), AstraZeneca (-1,07 Prozent auf 135,48 GBP), Diageo (-0,77 Prozent auf 17,37 GBP), GSK (-0,57 Prozent auf 18,23 GBP) und Enel (-0,56 Prozent auf 8,83 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 556 200 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 363,996 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen

04.12.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,34 2,10% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 952,30 0,19% ASML NV
AstraZeneca PLC 154,55 -0,19% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 75,71 0,19% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,30 -0,26% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,25 -2,53% Diageo plc
Enel S.p.A. 8,84 0,18% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 20,83 -0,19% GSK PLC Registered Shs
London Stock Exchange (LSE) 101,00 0,00% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,84 0,06% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 12,52 -0,63% Rolls-Royce Plc
SAP SE 211,45 -0,05% SAP SE
Siemens AG 230,85 0,22% Siemens AG
UBS 33,57 1,85% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 820,08 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen