Minuszeichen in Zürich: SPI beendet die Sitzung im Minus

So performte der SPI letztendlich.

Der SPI verlor im SIX-Handel zum Handelsschluss 0,83 Prozent auf 14 774,50 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,008 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,347 Prozent auf 14 846,01 Punkte an der Kurstafel, nach 14 897,74 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14 774,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 881,34 Punkten lag.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,128 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 14 571,23 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wies der SPI einen Wert von 13 616,23 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wies der SPI einen Stand von 14 490,30 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Arundel (+ 47,06 Prozent auf 0,15 CHF), ONE swiss bank (+ 8,97 Prozent auf 3,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,70 Prozent auf 10,00 CHF), Edisun Power Europe (+ 6,34 Prozent auf 109,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 5,79 Prozent auf 25,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Meyer Burger (-17,20 Prozent auf 0,11 CHF), ObsEva (-12,94 Prozent auf 0,06 CHF), Evolva (-5,88 Prozent auf 0,64 CHF), Perrot Duval SA (-5,08 Prozent auf 56,00 CHF) und ams (-4,92 Prozent auf 2,05 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 65 855 535 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 275,319 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,41 zu Buche schlagen. Die mobilezone-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

