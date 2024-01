Mittwochshandel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

So performte der FTSE 100 am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Letztendlich gab der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,51 Prozent auf 7 682,33 Punkte nach. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,385 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 7 721,52 Punkte an der Kurstafel, nach 7 721,52 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 744,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 650,30 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,658 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 529,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 470,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.01.2023, wies der FTSE 100 7 554,09 Punkte auf.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Centrica (+ 3,15 Prozent auf 1,46 GBP), GSK (+ 2,74 Prozent auf 15,20 GBP), Marks Spencer (+ 2,36) Prozent auf 2,83 GBP), BAE Systems (+ 1,61 Prozent auf 11,34 GBP) und Tesco (+ 1,60 Prozent auf 2,98 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Anglo American (-5,04 Prozent auf 18,69 GBP), Rentokil Initial (-4,95 Prozent auf 4,11 GBP), Pershing Square (-3,98 Prozent auf 34,26 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-3,61 Prozent auf 98,46 GBP) und Antofagasta (-3,57 Prozent auf 15,93 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 50 677 508 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 192,830 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

