NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Geospace Technologies gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Geospace Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 946,970 Geospace Technologies-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (15,76 USD), wäre die Investition nun 14 924,24 USD wert. Damit wäre die Investition 49,24 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Geospace Technologies eine Marktkapitalisierung von 204,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at