Geospace Technologies Aktie

Geospace Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Geospace Technologies-Anlage? 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Geospace Technologies gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Geospace Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 946,970 Geospace Technologies-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (15,76 USD), wäre die Investition nun 14 924,24 USD wert. Damit wäre die Investition 49,24 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Geospace Technologies eine Marktkapitalisierung von 204,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Geospace Technologies Corpmehr Nachrichten