Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels leichter

So bewegte sich der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,50 Prozent leichter bei 14 777,94 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 14 973,36 Zählern und damit 0,199 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 003,22 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 15 069,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 776,29 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,244 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 20.11.2023, bei 14 284,53 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 20.09.2023, den Stand von 13 469,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 10 547,11 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 42,27 Prozent zu. Bei 15 069,29 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 10 265,04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Dorel Industries (+ 6,16 Prozent auf 6,55 CAD), Escalon Medical (+ 5,60 Prozent auf 0,24 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 4,91 Prozent auf 3,42 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4,66 Prozent auf 17,51 USD) und SMC (+ 4,35 Prozent auf 76 960,00 JPY). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen i-CABLE Communications (-64,10 Prozent auf 0,04 USD), Arundel (-42,86 Prozent auf 0,10 CHF), QC (-12,26 Prozent auf 0,68 USD), Cerus (-10,21 Prozent auf 2,11 USD) und Microvision (-9,71 Prozent auf 2,51 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 881 891 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,778 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite weist die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 39,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at