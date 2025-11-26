Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 26.11.2025 17:58:59

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 letztendlich fester

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 letztendlich fester

Der CAC 40 machte am Mittwochabend Gewinne.

Am Mittwoch ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,88 Prozent auf 8 096,43 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,417 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,619 Prozent auf 8 075,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 025,80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 098,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8 027,61 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,821 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8 225,63 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 7 709,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der CAC 40 bei 7 194,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 113 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 306,888 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten