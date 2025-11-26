Airbus Aktie
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 letztendlich fester
Am Mittwoch ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,88 Prozent auf 8 096,43 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,417 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,619 Prozent auf 8 075,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 025,80 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 098,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8 027,61 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,821 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8 225,63 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 7 709,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der CAC 40 bei 7 194,51 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 113 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 306,888 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
