Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Fokus
|
26.11.2025 09:29:39
Euronext-Handel: CAC 40 zum Start mit Gewinnen
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 8 063,19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,417 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,619 Prozent fester bei 8 075,47 Punkten, nach 8 025,80 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 054,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 075,88 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,408 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 225,63 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 709,81 Punkten berechnet. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Stand von 7 194,51 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,05 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 346 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,888 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
12:27
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.11.25