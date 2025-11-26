Euronext-Handel: CAC 40 zum Start mit Gewinnen

Am Mittwochmorgen geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 8 063,19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,417 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,619 Prozent fester bei 8 075,47 Punkten, nach 8 025,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 054,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 075,88 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,408 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 225,63 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 709,81 Punkten berechnet. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Stand von 7 194,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,05 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 346 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,888 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at