Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Zuschläge
Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0,49 Prozent auf 8 065,11 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,417 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,619 Prozent auf 8 075,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 025,80 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 027,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 080,23 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0,431 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der CAC 40 bei 8 225,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, stand der CAC 40 bei 7 709,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 194,51 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 9,08 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten markiert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 48 272 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 306,888 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
