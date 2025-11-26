Worldline Aktie

CAC 40 im Blick 26.11.2025 15:59:23

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 am Nachmittag in der Gewinnzone

Der CAC 40 steigt am Nachmittag.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,70 Prozent stärker bei 8 081,75 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,417 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,619 Prozent auf 8 075,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 025,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 027,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 083,68 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,639 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 8 225,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 709,81 Punkten berechnet. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 26.11.2024, einen Wert von 7 194,51 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 9,31 Prozent aufwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 70 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 306,888 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,04 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

