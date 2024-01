Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verliert

Der CAC 40 zeigt sich am Mittwoch mit negativem Vorzeichen.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr 1,94 Prozent auf 7 384,85 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,351 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,107 Prozent auf 7 522,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7 530,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 382,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 532,60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 2,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 7 346,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 6 997,05 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Wert von 6 623,89 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 19 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 366,367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Renault-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at