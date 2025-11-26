ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|
26.11.2025 11:19:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für ArcelorMittal auf 42 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren schwacher Nachfrage bleiben die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick generell vorsichtig, was die Perspektive im Stahlsektor betrifft. Der Aktionsplan der Europäischen Kommission verspreche jedoch eine stahlfreundlichere Industriepolitik, schrieben sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Wenn die Schutzmaßnahmen auch nur teilweise umgesetzt würden, dürfte dies den Stahlwerken strukturelle Vorteile bringen. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranchen vor einigen Jahren gewesen seien. Ihre "Top Picks" sind Voestalpine, ArcelorMittal, Aperam und Acerinox./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET
Analysen zu ArcelorMittalmehr Analysen
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|36,98
|-0,38%
