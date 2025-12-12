CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das ArcelorMittal-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in ArcelorMittal-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,815 ArcelorMittal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 223,48 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Anteils am 11.12.2025 auf 38,43 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 123,48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich jüngst auf 28,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at