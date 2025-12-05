ArcelorMittal Aktie

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

ArcelorMittal-Investmentbeispiel 05.12.2025 10:03:38

CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ArcelorMittal-Aktie Anlegern gebracht.

Die ArcelorMittal-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,53 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 391,773 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 385,90 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Anteils am 04.12.2025 auf 36,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,86 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 27,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

03.12.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
02.12.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
ArcelorMittal 36,15 -1,09% ArcelorMittal

05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
