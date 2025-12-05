CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ArcelorMittal-Aktie Anlegern gebracht.

Die ArcelorMittal-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,53 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 391,773 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 385,90 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Anteils am 04.12.2025 auf 36,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,86 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 27,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at