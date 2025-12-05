ArcelorMittal Aktie
05.12.2025 10:03:38
CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren eingefahren
Die ArcelorMittal-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,53 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 391,773 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 385,90 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Anteils am 04.12.2025 auf 36,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,86 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 27,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
