CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das ArcelorMittal-Papier an diesem Tag 23,62 EUR wert. Bei einem ArcelorMittal-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,337 ArcelorMittal-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.11.2025 auf 36,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 551,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,17 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 28,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at