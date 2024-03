Mittwochshandel in Wien: ATX klettert zum Handelsstart

Am Mittwoch erhöht sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,11 Prozent auf 3 503,09 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 112,124 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent höher bei 3 499,57 Punkten in den Handel, nach 3 499,12 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 496,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 503,35 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0,053 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.02.2024, lag der ATX noch bei 3 396,57 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, bei 3 438,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, lag der ATX bei 3 052,28 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,67 Prozent. Bei 3 508,11 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 0,97 Prozent auf 31,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,59 Prozent auf 18,70 EUR), Telekom Austria (+ 0,52 Prozent auf 7,77 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,50 Prozent auf 8,04 EUR) und Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 31,80 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-0,44 Prozent auf 18,07 EUR), EVN (-0,41 Prozent auf 24,15 EUR), OMV (-0,39 Prozent auf 43,14 EUR), BAWAG (-0,26 Prozent auf 58,35 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,11 Prozent auf 44,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24 160 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,145 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,27 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

