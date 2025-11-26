Marinomed Biotech Aktie

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

26.11.2025 12:27:23

Aufschläge in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Aufschläge in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Am Mittwoch steigt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,34 Prozent auf 2 467,78 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 2 459,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 459,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 474,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 454,98 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 331,75 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 350,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der ATX Prime bei 1 752,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 35,15 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 474,06 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,66 Prozent auf 29,85 EUR), Flughafen Wien (+ 4,55 Prozent auf 55,20 EUR), Frequentis (+ 2,89 Prozent auf 64,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,65 Prozent auf 80,30 EUR) und Palfinger (+ 1,59 Prozent auf 32,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-3,91 Prozent auf 5,90 EUR), FACC (-2,95 Prozent auf 9,86 EUR), Rosenbauer (-1,97 Prozent auf 44,90 EUR), UBM Development (-1,76 Prozent auf 22,30 EUR) und Wienerberger (-1,64 Prozent auf 29,96 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 211 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 35,263 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 31,05 9,91% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 92,90 2,03% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,00 2,08% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 10,08 0,00% FACC AG
Flughafen Wien AG 55,00 1,85% Flughafen Wien AG
Frequentis 63,80 2,57% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 6,00 0,33% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 19,10 -3,54% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 80,50 -0,25% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 48,10 -0,21% OMV AG
Palfinger AG 32,10 0,31% Palfinger AG
Rosenbauer 45,10 1,81% Rosenbauer
UBM Development AG 23,00 2,68% UBM Development AG
voestalpine AG 37,68 2,50% voestalpine AG
Wienerberger AG 29,52 -3,09% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 484,71 1,03%

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen nur wenig Bewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen nur wenig Bewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

