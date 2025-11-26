Aufschläge in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Am Mittwoch steigt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,34 Prozent auf 2 467,78 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 2 459,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 459,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 474,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 454,98 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 331,75 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 350,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der ATX Prime bei 1 752,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 35,15 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 474,06 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,66 Prozent auf 29,85 EUR), Flughafen Wien (+ 4,55 Prozent auf 55,20 EUR), Frequentis (+ 2,89 Prozent auf 64,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,65 Prozent auf 80,30 EUR) und Palfinger (+ 1,59 Prozent auf 32,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-3,91 Prozent auf 5,90 EUR), FACC (-2,95 Prozent auf 9,86 EUR), Rosenbauer (-1,97 Prozent auf 44,90 EUR), UBM Development (-1,76 Prozent auf 22,30 EUR) und Wienerberger (-1,64 Prozent auf 29,96 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 211 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 35,263 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at