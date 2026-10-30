Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
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30.10.2026 15:24:40
Mondelez (MDLZ) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thu, Oct. 29, 2026
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Nachrichten zu Mondelez
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|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
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23.10.26
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22.10.26
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12.10.26
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Analysen zu Mondelez
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