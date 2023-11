Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 4 343,89 Punkten ab. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 3,793 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent leichter bei 4 338,40 Punkten, nach 4 340,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 330,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 348,49 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2023, den Stand von 4 024,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 212,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 924,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 12,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. 3 802,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Flutter Entertainment (+ 2,95 Prozent auf 130,70 GBP), SAP SE (+ 1,97 Prozent auf 139,92 EUR), adidas (+ 1,15 Prozent auf 181,70 EUR), UniCredit (+ 1,05 Prozent auf 25,21 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,04 Prozent auf 40,94 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-17,96 Prozent auf 34,01 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,56 Prozent auf 2,57 EUR), Siemens (-0,55 Prozent auf 147,64 EUR), BASF (-0,18 Prozent auf 44,21 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,00 Prozent auf 108,84 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 37 382 007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 355,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

