NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Das überraschend gute operative Nettoergebnis der Bank gehe auf höhere Handelserträge, niedrigere Kosten und geringere Rückstellungen zurück, schrieb Delphine Lee am Mittwoch in einer ersten Reaktion. An den Konsensschätzungen sollte sich aber wenig ändern. Der Fokus der Anleger dürfte auf dem Ende der Kapitalausschüttungsstory bleiben, wobei er weiterhin eine gute Profitabilitäts- und Ausschüttungsentwicklung erwarte. Dazu sei die Aktie immer noch attraktiv bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu UniCredit S.p.A.
08:17
UniCredit Overweight
JP Morgan Chase & Co.
