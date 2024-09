Montagshandel in London: FTSE 100 notiert am Montagnachmittag im Plus

Um 15:42 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,03 Prozent auf 8 275,68 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,557 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 273,09 Punkte an der Kurstafel, nach 8 273,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 247,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 290,00 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.08.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 311,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Wert von 8 146,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 711,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,18 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Marks Spencer (+ 3,08 Prozent auf 3,62 GBP), Kingfisher (+ 2,13 Prozent auf 2,90 GBP), Tesco (+ 1,56 Prozent auf 3,70 GBP), J Sainsbury (+ 1,55 Prozent auf 2,94 GBP) und Ocado Group (+ 1,51 Prozent auf 3,36 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Phoenix Group (-4,12 Prozent auf 5,53 GBP), Melrose Industries (-2,06 Prozent auf 4,70 GBP), Entain (-1,72 Prozent auf 7,22 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,64 Prozent auf 8,05 GBP) und Prudential (-1,47 Prozent auf 6,15 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 18 594 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 219,072 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at