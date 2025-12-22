Optimismus in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Am Montag steht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,48 Prozent im Plus bei 48 365,84 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,005 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,333 Prozent auf 47 974,82 Punkte an der Kurstafel, nach 48 134,89 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 199,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 48 457,47 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der Dow Jones bei 46 245,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46 381,54 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der Dow Jones mit 42 840,26 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,09 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 2,82 Prozent auf 103,94 USD), Chevron (+ 1,62 Prozent auf 150,14 USD), JPMorgan Chase (+ 1,53 Prozent auf 322,05 USD), Salesforce (+ 1,34 Prozent auf 263,38 USD) und NVIDIA (+ 1,33 Prozent auf 183,39 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Nike (-2,35 Prozent auf 57,33 USD), Walmart (-1,85 Prozent auf 112,25 USD), Honeywell (-1,41 Prozent auf 196,30 USD), 3M (-1,16 Prozent auf 160,08 USD) und Procter Gamble (-1,12 Prozent auf 142,84 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 166 825 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,751 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,87 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

