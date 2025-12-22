Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Aufwind

Für den NASDAQ Composite geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,63 Prozent höher bei 23 455,00 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,613 Prozent stärker bei 23 450,53 Punkten in den Montagshandel, nach 23 307,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 362,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 476,50 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 273,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 788,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 19 572,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 11,94 Prozent auf 3,75 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,35 Prozent auf 0,48 USD), Amtech Systems (+ 6,56 Prozent auf 13,00 USD), Nissan Motor (+ 5,42 Prozent auf 2,63 USD) und BlackBerry (+ 4,64 Prozent auf 3,95 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Infosys (-6,01 Prozent auf 19,01 USD), Americas Car-Mart (-3,42 Prozent auf 26,00 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-3,38 Prozent auf 4,00 USD), Daktronics (-3,19 Prozent auf 18,22 USD) und Donegal Group B (-3,15 Prozent auf 16,60 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 384 648 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,751 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Mit 14,03 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at